Οι ΗΠΑ τερματίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν - Τραμπ: «Κατάπαυση πυρός και στο Λίβανο»

Οι αμερικανικές δυνάμεις πλέον «δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο».

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Ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πλέον «δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο».

«Τα πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν την τήρηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», σημειώνει η CENTCOM.

Αξίζει να σημειωθεί πως με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε να επιτρέψουν στις διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά», έγραψε στο Truth Social. «Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», υπογράμμισε.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισ. δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι fake news! Το μόνο που βρίσκουν οι ΗΠΑ σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», ανέφερε στο Truth Social.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος απέστειλε σήμερα στο Κογκρέσο ένα αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν το «μνημόνιο συνεννόησης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην κατοχή του οποίου περιήλθε ένα αντίγραφο του κειμένου αυτού, στη συμφωνία αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν μια τελική συμφωνία μέσα σε διάστημα 60 ημερών, το οποίο θα μπορούσε να παραταθεί εφόσον υπάρξει αμοιβαία βούληση. Αφού επιτευχθεί οριστική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή, επίσης μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Το Ιράν του δεσμεύεται να μην αποκτήσει, να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, να διασφαλίσει τον ασφαλή διάπλου πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, χωρίς την επιβολή διοδίων. Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν και επιπλέον θα εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου. Οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν επίσης την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νετανιάχου: «Να διατηρηθεί η ζωτική σχέση με τις ΗΠΑ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε σήμερα πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, μετά τη σύναψη της ιρανο-αμερικανικής συμφωνίας, υπενθυμίζοντας πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν στο πλευρό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, μια αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και την ίδια ώρα, η διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, που παρέμειναν στο πλευρό μας σε αυτήν τη μάχη, μια σύμπραξη για την οποία τρέφουμε βαθιά εκτίμηση», δήλωσε ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τελετής.

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές αντιδρούν με οργή στη συμφωνία με το Ιράν

Σε μια σπάνια στιγμή «εξέγερσης», Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εμφανίστηκαν οργισμένοι με το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, το οποίο θεωρούν ότι είναι επωφελές για την Τεχεράνη και απέχει πολύ από τη «συντριπτική νίκη» που τους είχε υποσχεθεί ο Λευκός Οίκος.

Όμως, οι όροι που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης ανησυχούν ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είχαν θεωρήσει «υπερβολικά χαλαρή» την πυρηνική συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν το 2015 και από την οποία αποχώρησε στη συνέχεια ο Τραμπ, θεωρώντας την ανεπαρκή.

Αυτή τη φορά, η προοπτική της χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και η δημιουργία ενός ταμείου ανοικοδόμησης, ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλεί ανησυχίες, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν λάβει και καμία ρητή δέσμευση σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου ή τη στήριξη του Ιράν στους ένοπλους συμμάχους του στην ευρύτερη περιοχή (Χούθι, Χεζμπολάχ…). Μολονότι η ναυσιπλοΐα θα ξαναρχίσει, χωρίς διόδια, στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα μπορούσε να εφαρμόσει «δικαιώματα εκμετάλλευσης» για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στα πλοία μετά την πάροδο 60 ημερών.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι χαρακτήρισε τη συμφωνία «το χειρότερο φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες».

«Πριν από τον πόλεμο, τα Στενά ήταν ανοιχτά, το Ιράν είχε συντριβεί από τις κυρώσεις και οι 13 στρατιώτες μας ήταν ακόμη εν ζωή. Σήμερα, 13 Αμερικανοί είναι νεκροί, οι οικογένειες ξόδεψαν δισεκατομμύρια στις αντλίες, οι κυρώσεις θα αρθούν και οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα, αναφερόμενος στους 13 Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο.

Ο Τραμπ απέκρουσε τις επικρίσεις, παρουσιάζοντας το μνημόνιο αυτό ως το μοναδικό μέσο για να ξανανοίξει το Ορμούζ, απ’ όπου περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο. «Αυτοί οι ηλίθιοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, ενώ το Χρηματιστήριο έφτασε σε ιστορικό ρεκόρ και η τιμή του πετρελαίου πέφτει, είναι ζηλιάρηδες, είναι ανέντιμοι, είναι βλάκες», έγραψε στην πλατφόρμα του, την Truth Social, σήμερα.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Τεντ Κρουζ κάλεσε τον Τραμπ «να μην δώσει βουνά μετρητών» στους Ιρανούς που θα τους επιτρέψουν να ανοικοδομήσουν τη χώρα και «να ξαναγίνουν απειλή για τις ΗΠΑ», αναφερόμενος στο σχέδιο δημιουργίας ενός ταμείου ύψους 300 δισεκ. δολαρίων για την «οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν.

«Δεν θέλω να δω να ισχυροποιούνται οι ισλαμιστές που θέλουν να μας σκοτώσουν. Αν αυτή η συμφωνία τους δώσει 300 δισεκ. δολάρια, είναι λάθος», είπε στο podcast του.

Όσο για τον Τζον Κόρνιν, γερουσιαστή από το Τέξας, φοβάται ότι η συμφωνία δεν θα είναι παρά μόνο ένα «ιντερμέδιο» που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό του και να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, ωστόσο είπε ότι χρειάζεται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, κυρίως αν η συμφωνία αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα τους Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του και τη στήριξή του στους περιφερειακούς συμμάχους του.

Άλλοι σύμμαχοι του Τραμπ ζήτησαν από τους επικριτές του «υπομονή». Όσο για τους Δημοκρατικούς, που όλοι τους καταδίκασαν τη συμφωνία, λένε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ξεκίνησε έναν δαπανηρό πόλεμο για να δεχτεί εντέλει ένα κείμενο που ενισχύει την Τεχεράνη.