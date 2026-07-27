Αύξηση 27,3% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Italgas το α' εξάμηνο

Άνοδο 25% σε ετήσια βάση παρουσίασαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Italgas κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Άνοδο 27,3% σε ετήσια βάση παρουσίασαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Italgas στα 398,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

H μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ανακοίνωσε αύξηση της κερδοφορίας της με ώθηση από την πρόσφατη εξαγορά της μικρότερης ανταγωνίστριάς της, 2i Rete Gas.

Ο ιταλικός όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA στα 1,07 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Τα προσαρμοσμένα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.324,2 δισ. ευρώ (+17,5%) και τα EBIT σε 702,7 εκατ. ευρώ (+26,6%).

Οι τεχνικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 - αυξημένες κατά 54,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 - ανήλθαν σε 765,2 εκατ. ευρώ.

Αυτοί οι πόροι διατέθηκαν κυρίως για την ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και για τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των δραστηριοτήτων τεχνολογικής αναβάθμισης για το δίκτυο.

Τέλος, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 929,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 190,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.