Πολλές εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην αγορά των κρυπτονομισμάτων στρέφονται μαζικά πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Πολλές εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, στρέφονται μαζικά πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τουλάχιστον 12 εισηγμένες εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital-asset treasury firm - DAT) έχουν στραφεί σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες εν μέσω πτώσης των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Και παρά την κακή απόδοση των μετοχών, βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από αυτές τις «μεταστροφές», σύμφωνα με δικηγορικά γραφεία που αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του περασμένου έτους με τις DAT.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι άνθρωποι θα στραφούν προς το σημείο που πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους θα πετύχει», δήλωσε ο Toufic Adlouni, διευθύνων σύμβουλος στην δικηγορική εταιρεία Renno & Co LLC με έδρα το Μόντρεαλ, η οποία ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. «Η συντριπτική πλειοψηφία προσπαθεί να αλλάξει πορεία ή είναι νεκρή ή πεθαίνει» τόνισε.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί πολλές από αυτές στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου τεράστια χρηματικά ποσά ρέουν σε εταιρείες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών υπολογιστών. Οι δαπάνες από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Alphabet και η Microsoft, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η OpenAI και η Anthropic, έχουν καταστήσει τις εταιρείες που σχετίζονται με κέντρα δεδομένων τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση στον S&P 500 το 2026, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Σχεδόν όλες οι 10 κορυφαίες εταιρείες στον δείκτη αναφοράς φέτος κατασκευάζουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της SanDisk Corp., της οποίας η μετοχή έχει αυξηθεί περισσότερο από 500%, καθώς και της Dell Technologies, της Intel και της Micron Technology.

Αντίθετα, το Bitcoin, το βασικό κρυπτονόμισμα, έχει υποχωρήσει κατά 49% από την κορύφωση του περασμένου Οκτωβρίου και κατά 27% από την αρχή του έτους έως τις 24 Ιουλίου. Το Ether έχει μειωθεί 38% φέτος και 62% από το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 έως τις 24 Ιουλίου.

Αυτό έχει μειώσει τη ζήτηση για DAT, με τις αμερικανικές και καναδικές μετοχές DAT που παρακολουθούνται από το Bloomberg να σημειώνουν μέση πτώση 43% από την αρχή του έτους. Μετοχές εταιρειών όπως οι K Wave Media, η Lixte Biotechnology Holdings και η AlphaTON Capital έχουν καταγράψει απώλειες μετά την «μετάλλαξή» τους, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Από την εξόρυξη στο AI

Στον αντίποδα, η ομάδα των εταιρειών που είχε μεγαλύτερη επιτυχία στην νέα μεταστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι εκείνη της εξόρυξης bitcoin. Η CoreWeave ξεκίνησε σε αυτόν τον κλάδο πριν οι ιδρυτές της στραφούν σε υπηρεσίες cloud-computing. Παρά τη μεγάλη αστάθεια και τη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, η εταιρεία έχει πλέον χρηματιστηριακή αξία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η μετοχή της έχει αυξηθεί κατά 80% από την αρχική δημόσια προσφορά του Μαρτίου 2025

Άλλες εταιρείες εξόρυξης όπως η Hut 8 Corp., η Iren Ltd. και η TeraWulf Inc. έχουν δει αυξημένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και κάποια ανάκαμψη των τιμών των μετοχών, καθώς έχουν αναδιαμορφώσει τα κέντρα δεδομένων τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων δεν είναι οι μόνες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Νωρίτερα φέτος, η κατασκευάστρια υποδημάτων Allbirds στράφηκε σε υποδομές υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης μετά από μια κατάρρευση της τιμής της μετοχής της και μετονομάστηκε σε Smartbird Inc.

Αυτή η τακτική φυσικά φέρνει στη μνήμη τα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν αμέτρητες εταιρείες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την τελευταία τάση της αγοράς, όταν πρόσθεταν το «dot-com» στην επωνυμία, αλλά και την στροφή στην κάνναβη και το blockchain τη δεκαετία του 2010.