Πυρκαγιές: Λιγότερες οι ενεργές εστίες στη Γαλλία - Επιβράδυνση της εξάπλωσης των μετώπων στη Μαδρίτη

Τι είναι η πυροσωρειτομελανία. Μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πυρκαγιά που κατέκαυσε 420.000 στρέμματα γης στην Ζιρόντ παρουσιάζει σήμερα «λιγότερες» ενεργές εστίες, αλλά οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη τον έλεγχό της, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Πυρόσβεσης (Sdis) 33 της περιφέρειας. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες» έσπευσε να υπογραμμίσει σε δηλώσει του.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις φλόγες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό. Οι συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση των ανέμων προκάλεσαν σειρά αναζωπυρώσεων με επέκταση των ζωνών εκκένωσης και να ενεργοποιηθεί επανειλημμένα το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης FR-Alert, μέσω του οποίου κάτοικοι και τουρίστες έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Πυροσωρειτομελανία - Το σπάνιο φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους μόνο στη Γαλλία, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλύματα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά δημιούργησε ένα εξαιρετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως πυροσωρειτομελανίας (pyrocumulonimbus). Πρόκειται για ένα καταιγιδοφόρο νέφος που σχηματίζεται από τη θερμότητα μιας εξαιρετικά μεγάλης πυρκαγιάς.

Το νέφος αυτό μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς ανοδικούς και καθοδικούς ανέμους, στροβιλισμούς, ακόμη και κεραυνούς, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και μετατρέποντας την πυρκαγιά σε ένα σχεδόν αυτόνομο και απρόβλεπτο καιρικό σύστημα. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, δήλωσε ότι η φωτιά «δημιουργεί τους δικούς της ανέμους», εξηγώντας πως αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η εξάπλωσή της έγινε τόσο ταχεία προς το Μπορντό.

Παράλληλα, οι αρχές της περιφέρειας της Μαδρίτης ανακοίνωσαν ότι κατά την διάρκεια της νύκτας επιβραδύνθηκε η εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ωστόσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή. «Έχουν εντοπισθεί τρία μέτωπα», διευκρινίζουν οι περιφερειακές αρχές ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν προσοχή στον μέγιστο βαθμό.