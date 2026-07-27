Ομίλος Ηρακλής: Νέος διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού ο Ιω. Νάνης

Η επαγγελματική του διαδρομή εκτείνεται στους κλάδους των Φαρμάκων, της Αυτοκινητοβιομηχανίας και της Ενέργειας, όπου ανέλαβε καίριους ηγετικούς ρόλους.

Νέος διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου Ηρακλής αναλαμβάνει ο Ιωάννης Νάνης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Ιωάννης Νάνης είναι έμπειρο στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με πολυετή διεθνή πορεία σε ηγετικές θέσεις HR, έχοντας διαχειριστεί σύνθετους οργανισμούς και επιχειρησιακές λειτουργίες σε πολυεθνικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα απαιτητικούς, αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζουν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την οργανωσιακή ανάπτυξη, τη διαχείριση ταλέντου, την ανάπτυξη ηγεσίας και τη δημιουργία εργασιακής κουλτούρας υψηλής απόδοσης.

Η επαγγελματική του διαδρομή εκτείνεται στους κλάδους των Φαρμάκων, της Αυτοκινητοβιομηχανίας και της Ενέργειας, όπου ανέλαβε καίριους ηγετικούς ρόλους με ευθύνη για τον οργανωσιακό σχεδιασμό, τις εργασιακές σχέσεις, τη διαχείριση αλλαγών και την υποστήριξη επιχειρησιακών μονάδων σε διεθνές επίπεδο.

Πριν ενταχθεί στον Όμιλο Ηρακλής, μέλος της Holcim, διετέλεσε HR Lead για το Global Manufacturing & Procurement της Kenvue (πρώην Consumer Health της Johnson & Johnson), έχοντας τη συνολική ευθύνη της στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για περισσότερους από 8.000 εργαζομένους (FTEs) σε παραγωγικές μονάδες και λειτουργίες ανά τον κόσμο. Στον ρόλο αυτό συνεργάστηκε στενά με την ανώτατη διοίκηση για την ενίσχυση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, την ανάπτυξη των ανθρώπων και την υποστήριξη της επιχειρησιακής ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και πιστεύει ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανισμού, όταν εργάζονται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεχούς εξέλιξης.