Εντός του καλοκαιριού η ψήφιση του ν/σ για απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media

«Οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία». Στόχος δεν είναι η πλήρης απαγόρευση του διαδικτύου για τους ανηλίκους.

Κανονικά προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την προστασία των ανηλίκων από τα social media, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα προχωρήσει κανονικά προς ψήφιση μέσα στο καλοκαίρι. «Δεν αλλάζει κανένα σημείο των προθέσεων της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας σε έναν καινούργιο ψηφιακό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία»

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι ο στόχος δεν είναι η πλήρης απαγόρευση του διαδικτύου για τους ανηλίκους, αλλά ο περιορισμός της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν εθιστικά χαρακτηριστικά. «(…) Οι πλατφόρμες φαίνεται ή τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει φανεί ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρες. Τα μοτίβα δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούν και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των μικρών παιδιών (…). Εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη ως κυβέρνηση και να προστατέψουμε τα παιδιά μας, όχι αποκλείοντάς τα από το διαδίκτυο. Ο κόσμος προφανώς έχει διαδίκτυο και καλώς έχει διαδίκτυο, αλλά προστατεύοντάς τα από πλατφόρμες τις οποίες φαίνεται πως τα θέλουν εκεί για 4, 5 ή και περισσότερες ώρες τη μέρα. Δεν είναι παιδική ηλικία, το να μεγαλώνουν μέσα από οθόνες κινητών».

Στην ερώτηση για το αν από 01/01/2027 ένα παιδί 14 ετών θα μπορεί ή όχι να μπαίνει στα social media, τόνισε «Εφόσον η πλατφόρμα είναι σίγουρη ότι το παιδί είναι 14, θα πρέπει να του απαγορεύσει την είσοδο. Αν δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε εύλογη ή δόκιμη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας. Μέσα σε αυτές βάζουμε και τις δικές μας εφαρμογές-αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου-διότι κάπου διάβασα ότι πήγαν περίπατο τα σχέδια της κυβέρνησης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον δεν είναι βέβαιοι για την ηλικία, οποιοδήποτε τέτοιο δόκιμο τρόπο για να επιβεβαιώσουν την ηλικία του χρήστη (…). Αν όμως, δεν το κάνουν, μετά, είναι υπόλογες σε σχέση με τα τεράστια πρόστιμα που ορίζει ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη».

Προχωρά το νομοσχέδιο

«Το νομοσχέδιο ούτως ή άλλως είχε βγει σε διαβούλευση. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και θα πάρει τον δρόμο του, ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι, προς τα τέλη Αυγούστου, από ότι καταλαβαίνω και εικάζω, προκειμένου να περάσει από την Βουλή των Ελλήνων», επισήμανε στη συνέχεια της ραδιοφωνικής τους συνομιλίας. «Έχουν καταγραφεί περίπου 4.100 κλήσεις από τη μέρα που μπήκε σε λειτουργία το σύστημα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης»

Αναφερόμενος τέλος, στο πρόγραμμα των έξυπνων καμερών οδικής ασφάλειας, ο υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως είπε: «Τις επόμενες μέρες μπαίνουν σε λειτουργία και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Θα το λέω συνέχεια ότι σκοπός των καμερών δεν είναι να γράφουν κλήσεις. Σκοπός είναι να μας πείσουν αν αυτός είναι ο τρόπος να μην περνάμε με κόκκινο, να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό. Είναι αιτίες από τις οποίες προέρχονται και τα πιο σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα στις πόλεις μας». Και συμπλήρωσε «Έχουν καταγραφεί περίπου 4.100 κλήσεις από τη μέρα που μπήκε σε λειτουργία το σύστημα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και περίπου το 1/3 αφορά το κόκκινο, 1/3 αφορά τα κινητά και όλες οι υπόλοιπες αφορούν τις λοιπές αιτίες».