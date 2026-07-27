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Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας

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Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας - Ένας νεκρός
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Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Τελευταία ενημέρωση 14:20

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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tags:
Έκρηξη
Πυρκαγιά
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