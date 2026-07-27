Αφέθηκε ελεύθερος ο δεύτερος ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο

«Συνεχίζουμε ευρεία έρευνα», δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας στο Reuters και αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια.

Ένας δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί σε σχέση με φονική πρόσκρουση με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο, αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

«Συνεχίζουμε ευρεία έρευνα», δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας στο Reuters και αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια.

Το περιοδικό Der Spiegel παρέθεσε σήμερα πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές άφησαν ελεύθερο το άτομο αυτό επειδή η αρχική υποψία ότι επέβαινε στο όχημα την ώρα της επίθεσης δεν κατέστη δυνατό να υποστηριχθεί.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Tiergarten κοντά στη Πύλη του Βρανδεμβούργου γύρω στις 10.00 μ.μ. τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, όχι μακριά από τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher

Ο φερόμενος ως οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 21χρονος με ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Βερολίνο χθες Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ