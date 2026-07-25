Πυρκαγιές σε Κινέτα και Κέρκυρα

Τις επόμενες ώρες αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν αφού θα αγγίζουν οι μέγιστες ριπές τα 4 με 5 μποφόρ.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Φωτιά ξέσπασε και στην Κέρκυρα στην περιοχή Λιβάδι του Ρόπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, με τα θερμικά φορτία τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή σε συνδυασμό με τη φορά των ανέμων να αλλάζουν συνεχώς τη διεύθυνση του αέρα να δυσχαιρένουν το έργο των δυνάμεων.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν αφού θα αγγίζουν οι μέγιστες ριπές τα 4 με 5 μποφόρ.