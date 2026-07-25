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Ζίγκμαν (ΕΚΤ): Θα χρειαστεί χρόνος για να φανούν οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

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Ζίγκμαν (ΕΚΤ): Θα χρειαστεί χρόνος για να φανούν οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μ. Ανατολή
ΕΚΤ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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«Η αβεβαιότητα παραμένει και ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα φανεί τους επόμενους μήνες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ενεργειακού σοκ είναι κρίσιμες», υπογράμμισε.

Οι επιπτώσεις από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να φανούν στα οικονομικά δεδομένα, εκτίμησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Άντε Ζίγκμαν.

«Η αβεβαιότητα παραμένει και ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα φανεί τους επόμενους μήνες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ενεργειακού σοκ είναι κρίσιμες», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο νεοδιορισθείς επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας τόνισε ότι «ο στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι να διασφαλίσει σταθερό πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα γύρω στο 2% και οι αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με τα δεδομένα και τις προβλέψεις που θα λάβει η ΕΚΤ τις επόμενες εβδομάδες».

Η ΕΚΤ αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, αν και η Κριστίν Λαγκάρντ έθεσε τις βάσεις για μια πιθανή αύξηση τον Σεπτέμβριο.

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tags:
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Κριστίν Λαγκάρντ
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