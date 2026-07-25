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Ρωσία: Οκτώ νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας σε κατασκηνώσεις στη Ζαπορίζια

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Ρωσία: Οκτώ νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας σε κατασκηνώσεις στη Ζαπορίζια
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Το χωριό έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής; εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά κατεχόμενης από την Ρωσία κωμόπολης της περιοχής της Ζαπορίζια, της νότιας Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης Γιεβγένι Μπαλίτσκι μέσω του Telegram.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι «τουριστικές κατασκηνώσεις» στο χωριό Κιριλίφκα δέχθηκαν επίθεση την νύκτα: «υπάρχουν νεκροί: οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά», ότι υπάρχουν τραυματίες και κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτίθεται «σκοπίμως» εναντίον πολιτών.

Το χωριό έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής; εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

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tags:
Ζαπορίζια
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