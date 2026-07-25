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Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας

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Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας
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Έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο. Νίκη των φοιτητών.

Ο Νταρμάντρα Πραντάν, υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, που είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε μετά από ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, δήλωσε ότι, αν ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, είναι «καλό», αλλά δεν υπάρχει ακόμη κυβερνητική ανακοίνωση.

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tags:
Υπουργείο Παιδείας
Φοιτητές
Ινδία
Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Παραίτηση
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