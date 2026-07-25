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Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

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Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία
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Τι δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ρωσική επίθεση στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας έπληξε κτίριο στο οποίο στεγάζονται ταχυδρομικές υπηρεσίες προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη ανθρώπων, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

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