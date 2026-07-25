Η Paramount βάζει εκ νέου στον «πάγο» την εξαγορά της Warner Bros

Η μετοχή της Paramount υποχώρησε 3,3% την Παρασκευή και μετρά απώλειες 37% φέτος.

Να αναστείλει την εξαγορά της Warner Bros συμφώνησε η Paramount Skydance μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την προσφυγή ορισμένων αμερικανικών πολιτειών κατά της προσφοράς, βυθίζοντας το deal των 110 δισ. δολαρίων σε περαιτέρω αβεβαιότητα.

Η συμφωνία θα μπει στον πάγο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, το αργότερο, με την Paramount να οφείλει έως και 1,7 δισ. δολάρια στους μετόχους της Warner Bros εάν η συμφωνία καθυστερήσει μέχρι τότε.

Πρόκειται για παράταση που κοστίζει 7 εκατ. δολάρια την ημέρα εάν η συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. «Ανυπομονούμε να αποδείξουμε την υπόθεσή μας στη δίκη», τόνισε εκπρόσωπος της Paramount στο Reuters.

Η Καλιφόρνια και 11 πολιτείες υπέβαλαν μήνυση στις 13 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε έναν κολοσσό των μέσων ενημέρωσης με τη δύναμη να αυξάνει τις τιμές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Η διακοπή αυτής της συγχώνευσης όσο προχωρά η υπόθεσή μας αποτελεί μια κρίσιμη νίκη στις προσπάθειές μας να τηρήσουμε τον νόμο και να προστατεύσουμε τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές βιομηχανίες», υπογράμμισε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

Παρόμοιες προσφυγές για συγχωνεύσεις χρειάστηκαν κατά μέσο όρο οκτώ μήνες για να αποφανθεί ένας δικαστής, με την αγωγή να απειλεί να εκτροχιάσει την προσπάθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, να μετατρέψει την εταιρεία του σε σημαντικό αντίπαλο της Netflix και της Disney.

Η μετοχή της Paramount υποχώρησε 3,3% την Παρασκευή και μετρά απώλειες 37% φέτος.