Θεοδωρικάκος: «Συζητήσεις με βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ για εθνικής συμφωνίας μειώσεων τιμών»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η επαναφορά του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

«Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή “Απέναντι Μικρόφωνα” στα Παραπολιτικά 90.1 FM και στους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η επαναφορά του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή. «Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδηγήσαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», όπως ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «εισπράττονται κανονικά και στο σύνολό τους. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Η θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει το νόμο. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβληθεί πρόστιμο, καθώς πλήττεται η εικόνα της. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, είναι και θέμα εμπιστοσύνης”. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως “από την ημέρα εφαρμογής του πλαφόν, οι ανατιμήσεις είναι 50 φορές λιγότερες και οι μειώσεις τιμών 67 φορές περισσότερες. Σε εκατοντάδες προϊόντα οι τιμές μειώνονται».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά ως τώρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά πρέπει να το συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. «Συνολικά, η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά, έχουμε όμως πολλά ακόμη να κάνουμε. Δεσμευτήκαμε για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε αυτόν τον στόχο. Παράλληλα, γίνονται σοβαρά βήματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να δίνουν καλύτερους μισθούς. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο».

Για τα όσα ακούγονται και γράφονται περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα τόνισε πως «πιστεύω ότι οι διαφορές δεν είναι τέτοιες που να τον οδηγούν στη δημιουργία νέου κόμματος. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος και θα πρέπει να το αναθεωρήσει και να το ξανασκεφτεί με ψυχραιμία και με μια πιο ιστορική ματιά».

Όσον αφορά στον κ. Καραμανλή, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την παράταξή μας. Υπήρξε επί πολλά χρόνια αρχηγός και πρωθυπουργός. Όποιες αποστάσεις έχουν δημιουργηθεί, πιστεύω ότι πρέπει να αρθούν. Δεν έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με σταθερότητα και η παράταξη να παραμείνει απολύτως ενωμένη».

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως «πιθανόν αυτός να είναι ο κύριος αντίπαλός μας στις επόμενες εκλογές. Το δίλημμα θα είναι: Νέα Δημοκρατία με σταθερότητα για την Ελλάδα του 2030 ή επιστροφή στο πείραμα του 2015 και στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα».