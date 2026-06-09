Κεραμέως: «Στόχος μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων»

Η υπουργός παρουσίασε τα βασικά δεδομένα της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το καλοκαίρι του 2019, η ανεργία βρισκόταν στο 18,5%.

Η σημαντική μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, στο συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Η υπουργός παρουσίασε τα βασικά δεδομένα της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το καλοκαίρι του 2019, η ανεργία βρισκόταν στο 18,5%, ενώ σήμερα κυμαίνεται, ανάλογα με τον μήνα, μεταξύ 7% και 9,5%, καταγράφοντας μείωση περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι πίσω από τους δείκτες βρίσκονται οι άνθρωποι, σημειώνοντας ότι 563.000 πολίτες που δεν εργάζονταν το 2019 έχουν πλέον ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε σε 78,5% από 69% που ήταν το 2019, ενώ 320.000 περισσότερες γυναίκες εργάζονται σήμερα σε σύγκριση με το 2019.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την απασχόληση, η υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες δράσεις για γυναίκες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling και upskilling), καθώς και προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας μέσω της επιδότησης της απασχόλησής τους.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως έδωσε έμφαση στον ρόλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω των σχολών της που προσφέρουν ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αναφέρθηκε επίσης στις «Ημέρες Καριέρας», οι οποίες φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους, καθώς και στην ψηφιακή εφαρμογή JOBmatch.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στις δράσεις «Rebrain Greece», που απευθύνονται στους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως είπε, στην τελευταία εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, συμμετείχαν 3.107 Έλληνες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα.

Παραθέτοντας στοιχεία της Eurostat, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι, τα τελευταία 15 χρόνια, περίπου 735.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ 373.000 έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα.

Αναφερόμενη στην αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας, η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι στόχος είναι η ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της σύνδεσης των παροχών με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. «Στόχος μας είναι μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων», σχολίασε.

Επίσης, τόνισε τη σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία επεκτάθηκε πρόσφατα σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους νέων κλάδων της οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας συμπλήρωσε ότι ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 920 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,5%, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.528 ευρώ μηνιαίως.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε με τη Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε τη στενή διασύνδεση των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, επισημαίνοντας ότι τα δύο χαρτοφυλάκια λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία».

Όπως διευκρίνισε, ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας καταγράφει τις ανάγκες και τις τάσεις ανά κλάδο και περιοχή, με τα δεδομένα αυτά να αξιοποιούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσθέτοντας ότι οι εγγραφές στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) έχουν αυξηθεί κατά 32% έως 33%.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η δουλειά του υπουργείου Εργασίας είναι να στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό, όπως είπε, «αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης».

«Όταν μια επιχείρηση μάς λέει ότι αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα, παρεμβαίνουμε άμεσα. Στα ναυπηγεία, για παράδειγμα, όπου υπήρχε ανάγκη για τεχνίτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, δημιουργήσαμε την αντίστοιχη ειδικότητα και παράρτημα δημόσιας σχολής εντός της επιχείρησης. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ένα διετές πρόγραμμα, συνδυάζοντας θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στον χώρο εργασίας, αποκτούν πιστοποίηση και, στη συνέχεια, απορροφώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την ίδια την επιχείρηση», σημείωσε η υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στα Γρεβενά, όπου σχεδιάστηκε πρόγραμμα για την κάλυψη αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στον κλάδο της ξυλείας.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι στόχος είναι οι πολίτες να αποκτούν δεξιότητες που έχουν πραγματική ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις να βρίσκουν το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Εργασίας σχολίασε ότι η πρόκληση της έλλειψης εργατικού δυναμικού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Όπως ανέφερε, καθώς η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, η διαθέσιμη δεξαμενή εργαζομένων περιορίζεται.

Για τον λόγο αυτό, η κ. Κεραμέως έθεσε ως βασικές προτεραιότητες αφενός μεν την επιστροφή περισσότερων Ελλήνων από το εξωτερικό αφετέρου δε την αποτελεσματική διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, ιδίως σε τομείς της οικονομίας όπως ο αγροτικός τομέας, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες καθαριότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες των νησιών, όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ