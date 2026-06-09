Χατζηδάκης: Τρεις άξονες προτεραιοτήτων για την Ελλάδα του 2030

«Σε αυτήν την περίοδο των διεθνών αναταράξεων, η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τοξικότητα, εχθροπάθεια, ούτε με δημαγωγία», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τρεις άξονες προτεραιοτήτων για την Ελλάδα του 2030, για να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία των χωρών της Ευρώπης, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ομιλία του σήμερα στο συνέδριο «Ελλάδα 2030, Οικονομία & Ανάπτυξη».

Οι άξονες αυτοί, όπως είπε, είναι: «Μια οικονομία ανταγωνιστική και παραγωγική που θα διασφαλίζει σταθερά συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Ένα κράτος σύγχρονο και διαφανές στη λειτουργία του που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη. Και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία θωρακίζει τη χώρα».

Ειδικότερα:

1. Στον τομέα της οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι ο πυρήνας της πολιτικής, που είναι δημοσιονομική σταθερότητα και φιλοεπενδυτική προσέγγιση, θα πρέπει να παραμείνει, αλλά να μετεξελιχθεί, δίνοντας έμφαση σε δύο σημεία:

- Βελτίωση της παραγωγικότητας με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας με αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών, μεταξύ άλλων στον πρωτογενή τομέα.

- Δίκαια διάχυση του πλούτου και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. «Θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής καθώς η χώρα για δέκα τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να προτάξουμε ακόμα περισσότερο με βασικό άξονα την προσφορά. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Δεν αντιμετωπίζεται από την μια μέρα στην άλλη αλλά αλλοίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Με μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία. Το τρίτο θέμα είναι η περιφέρεια. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης».

2. Σε σχέση με τη Συνταγματική αναθεώρηση, ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε σε 3 προτάσεις:

«Το πρώτο», επεσήμανε, «είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε επί χρόνια, ωστόσο παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, διακομματικά πρέπει να συζητήσουμε, με βάση τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή. Και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κυνήγι μαγισσών, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο όπως δημιουργείται καμιά φορά η εντύπωση».

Το δεύτερο είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. «Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία της δικαιοσύνης να προκύπτει μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων με τελική απόφαση από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής».

Το τρίτο είναι η διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. «Με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα. Αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Ο δεύτερος είναι παρεμβάσεις στο εκλογικό μας σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο περισσότερο γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους».

3. Για τον τομέα της άμυνας και διπλωματίας, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές κι αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιττεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες αλλά και στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορύξεις υδρογονανθράκων και οι διασυνδέσεις με την ανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στο χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη», ανέφερε.

«Σε αυτήν την περίοδο των διεθνών αναταράξεων, κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τοξικότητα, εχθροπάθεια, ούτε με δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν δικαιούμαστε, μετά την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας να έχουμε αντιλήψεις που δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Χρειαζόμαστε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις που να αντέχουν στη λογική και στο χρόνο. Είναι υποχρέωση όλων των κομμάτων να καταθέσουν προτάσεις, από διαφορετικές αφετηρίες, που να αντανακλούν όμως το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία».