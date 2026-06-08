Πολιτική | Ελλάδα

Δένδιας: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία Άμυνα της ΕΕ στο επίκεντρο της Συνόδου ΥΠΑΜ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δένδιας: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία Άμυνα της ΕΕ στο επίκεντρο της Συνόδου ΥΠΑΜ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο υπουργός Εθνικής ΆμυναςΝίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, υπογράμμισε:

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, υπογράμμισε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση “Ασπίδες”, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

«Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Ως καταληκτική παρατήρηση», πρόσθεσε, «επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

«Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα μυστικά του ακατάσχετου λογαριασμού: Ποια ποσά δεν αγγίζει η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ και οι τράπεζες

Έρχονται νέα καταστήματα Sinsay - Σε ποιες περιοχές ανοίγουν

Άνιση η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση - Στην Αττική το 50% του ελληνικού ΑΕΠ

tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Κύπρος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider