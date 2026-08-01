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Μεγάλη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας

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Μεγάλη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας
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Μήνυμα από το 112. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ήχησε, μάλιστα, και μήνυμα από το 112 για εκκένωση από τις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς Πευκάκι και Ευπάλειο.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του μετώπου.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών.

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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