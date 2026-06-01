Το Ιράν «κόβει» τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Κλείνει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα σταματήσουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με τις ΗΠΑ μέσω μεσαζόντων και η Τεχεράνη θα προχωρήσει στο πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε αντίποινα για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. «Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζεται.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί τόνισε πως η ισχύουσα εκεχειρίαμε την Ουάσιγκτον είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον είχε απευθύνει νωρίτερα ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ» υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν».