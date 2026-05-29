ΗΠΑ - Ιράν: «Πολλή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις - Δεν έχει υπογράψει ο Τραμπ

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς. «Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πλέον στον τέταρτο μήνα του, είπαν χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον, πλην όμως ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. «Αυτό είναι ψευδές», σημείωσε, «το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη».

Στο μεταξύ στο άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, το Ισραήλ μεγέθυνε την «περιοχή επιχειρήσεων» του στρατού του και συνέχισε τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς, μολονότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, αποτελεί αξίωση της ιρανικής ηγεσίας, που τον θεωρεί αναγκαία συνθήκη για να κλειστεί συμφωνία.

Ενώ εντείνονταν οι ανησυχίες πως οι διαπραγματεύσεις κινδύνευαν να καταρρεύσουν, πηγές του AFP στην αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν πως διαμορφώθηκε πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση για εξήντα ημέρες της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, που ωστόσο χρειάζεται να εγκριθεί από τον πρόεδρο Τραμπ. Η εξέλιξη ακολούθησε ανταλλαγές πυρών του Ιράν και των ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης, τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες αφότου κηρύχτηκε ανακωχή.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τις πληροφορίες του οποίου το «μνημόνιο κατανόησης» δεν ρυθμίζει το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας --θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μέσα στις 60 ημέρες-- αλλά θα συμπεριλάβει ρητή δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.