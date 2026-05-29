Κομισιόν: Αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία με την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων

Η πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε τον «ισχυρό άνεμο αλλαγής» που φυσά στην Ουγγαρία, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή Μαγιάρ και την είσοδο στη μετα-Ορμπαν εποχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους άνω των 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, υπό την προϋπόθεση η νέα κυβέρνηση του Πίτερ Μαγιάρ να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

«Συμφωνήσαμε σε ένα ισχυρό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες.

Ο Μαγιάρ έφθασε στις Βρυξέλλες χθες για να διαπραγματευθεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ουγγαρία και δεσμεύθηκαν από τις Βρυξέλλες επί της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπαν λόγω των ανησυχιών από την παραβίαση του κράτους δικαίου και την απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς.

«Η κυβέρνησή σας προχωρά γρήγορα και αποφασιστικά», τόνισε η φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου, επαινώντας τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί προς όφελος «της Ουγγαρίας (...) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ