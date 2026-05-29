Γιώργος Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Σημεία παρέμβασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, στο Ετήσιο Συνέδριο BrainReGain.

Για διαμόρφωση ενός ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Ετήσιο Συνέδριο του BrainReGain, σε πάνελ με θέμα «Ο σύγχρονος Ελληνισμός διαμορφώνει την Ελλάδα του Μέλλοντος».

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η μείωση φόρων αποτελεί «δομική πολιτική επιλογή» της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια και αναφέρθηκε ιδίως στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στα φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα μετά από πέντε χρόνια παραμονής στο εξωτερικό έχουν μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά 50% για τα επόμενα εφτά χρόνια. Μάλιστα, το φορολογικό αυτό κίνητρο «πρόσφατα εμπλουτίστηκε» και επεκτείνεται και σε όσους απασχοληθούν στο Δημόσιο, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας. Εξήγησε δε ότι πρόκειται για «μια εύκολη διαδικασία» που «γίνεται ψηφιακά, με μία αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ» και πρόσθεσε ότι στον τομέα της μείωσης της γραφειοκρατίας της φορολογικής διοίκησης έχει γίνει «τεράστια πρόοδος». «Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν πλέον και από εκεί που βρίσκονται να έχουν μια ομαλή συναλλαγή με το ελληνικό δημόσιο και την ελληνική φορολογική διοίκηση με πολύ πιο γρήγορο, διαφανή και απλό τρόπο».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της δημιουργίας ενός καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος ως κρίσιμων παραγόντων για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού. Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη αύξηση που έχει σημειωθεί στον τομέα των επενδύσεων την τελευταία επταετία και την έμφαση που δίνεται σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι το 2030 αποτελεί «ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής για τη χώρα μας», για το αν θα συνεχίσει να έχει οικονομική σταθερότητα και αξιοπιστία στο εξωτερικό, προκειμένου να παραμείνει ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

