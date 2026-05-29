Χατζηδάκης: Αναγκαία μια κυβέρνηση με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στις διαπραγματεύσεις για νέο προϋπολογισμό ΕΕ

Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα θα δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2028-2034 που είναι σε εξέλιξη θα είναι δύσκολες, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να έχει διαρκή, σοβαρή και αξιόπιστη παρουσία στις Βρυξέλλες. Πολύ περισσότερο, όταν είναι εξαιρετικά πιθανό η κατάληξη των διαπραγματεύσεων να συμπέσει με την ελληνική προεδρία, η οποία θα πρέπει να έχει και έναν συντονιστικό ρόλο ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR) που πραγματοποιείται στη Ρόδο.

Στη συνεδρίαση μετείχαν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Sari Rautio και ο αντιπρόεδρος Juanma Moreno. Οικοδεσπότης της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «τα κράτη που συνεισφέρουν περισσότερο - και αντιτίθενται στην αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού - ξεχνούν κάτι βασικό ότι και τα ίδια ωφελούνται πολλαπλά. Ωφελούνται διότι ένα σημαντικό μέρος των πόρων επιστρέφει στις οικονομίες τους - μέσα από επενδύσεις, έργα, συμβάσεις, επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διότι μια πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο αυτόνομη Ευρώπη είναι κοινό στρατηγικό συμφέρον. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση ανάμεσα στην Πολιτική Συνοχής και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Είναι δύο όψεις της ίδιας ευρωπαϊκής στρατηγικής», είπε.

Σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας, ανέφερε: «Με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης, «θα υπάρχει ουσιαστική στήριξη, την οποία θα διαπραγματευτούμε να είναι ακόμα ουσιαστικότερη για την Ελλάδα. Και υπ’ αυτή την έννοια είναι σημαντικό πως στο τιμόνι της χώρας υπάρχει ένας πρωθυπουργός πεπειραμένος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επίσης με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία».

Χαρακτήρισε επίσης λάθος την εντύπωση που υφίσταται στην Ελλάδα ότι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η χώρα θα βρεθεί σε ένα δημοσιονομικό γκρεμό. «Ξεκινάμε από μια βάση, που είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσεγγίζει για την Ελλάδα τα 50 δισεκατομμύρια χωρίς να λάβουμε υπόψη την ενίσχυση που θα υπάρξει μέσω των καινούργιων δανειακών εργαλείων στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και χωρίς να λάβουμε επίσης υπόψη το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας», είπε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας με προϋπολογισμό 410 δισ. ευρώ που θα συσταθεί στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε: «Τα κονδύλια αυτά, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μοιράζονται σε εθνικές ποσοστώσεις αλλά επί τη βάσει της αξιοπιστίας και της καινοτομίας των προγραμμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός, έτσι ώστε να μην αδικούνται χώρες όπως η Ελλάδα και να μην αδικούνται επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι ένα μήνυμα για όλους μας ότι η Ευρώπη ως προς αυτό μπαίνει σε μια καινούργια εποχή, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της».

Σε σχέση με την κατανομή των κονδυλίων στην επόμενη προγραμματική περίοδο ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Θα υπάρχει στήριξη της γεωργίας. Θα χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής. Θα υπάρχουν προγράμματα σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, για νέες νοσοκομειακές μονάδες, για αναβάθμιση των πανεπιστημιακών μονάδων, κλπ. Εκείνο όμως το οποίο θα είναι εντονότερο από εδώ και πέρα, τόσο για τις περιφέρειες όσο και για την επιχειρηματική κοινότητα, θα είναι μια μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό υπάρχει σύγκλιση μεταξύ όλων των κρατών μελών. Και είναι προτάσεις που περιλαμβάνονται τόσο στην έκθεση Λέτα όσο και στην έκθεση Ντράγκι, για να ενισχύσει τη θέση της η ευρωπαϊκή οικονομία μέσα στο δύσκολο και ταραχώδες παγκόσμιο σκηνικό που υπάρχει».

«Ούτως ή άλλως», τόνισε, «εμείς θα έπρεπε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά αν αγνοήσουμε τους παράγοντες όπως ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα ή την τεχνητή νοημοσύνη. Το ότι έρχεται η Ευρώπη και ενισχύει αυτή την προσπάθεια που έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να κάνουμε είναι σημαντικό και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία που δίνεται».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπογράμμισε το ρόλο του ΕΛΚ για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. «Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», είπε, «είναι αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν οι μισοί πρωθυπουργοί των 27 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το ΕΛΚ και το ΕΛΚ με τον ένα τον άλλο τρόπο συμμετέχει σε 17 κυβερνήσεις. Επομένως, έχει βαρύνοντα λόγο στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως έχει επίσης ιδιαίτερο ρόλο και ως προς τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε τέλος ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτό που λένε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Οι πολίτες ζητούν έναν προϋπολογισμό που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα χωρίς να αφήνει καμία περιφέρεια και κανέναν πολίτη πίσω. Έναν προϋπολογισμό που θα καθιστά την Ευρώπη πιο ισχυρή γεωπολιτικά, αλλά παράλληλα θα βελτιώνει με απτό τρόπο το βιοτικό τους επίπεδο. Ένα προϋπολογισμό που να εγγυάται διαφάνεια, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με μία φράση: ζητούν μια Ευρώπη που να χρηματοδοτεί τις φιλοδοξίες της χωρίς να εγκαταλείπει τις αρχές της».