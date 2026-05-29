Χωρίς φρένα η Wall Street: Πάει για τρίτο τριπλό ρεκόρ - Ισχυρά κέρδη σε Μάιο και εβδομάδα

Στο ταμπλό, ξεχωρίζει η μετοχή της Dell με εκτίναξη 32,1%. Στον αντίποδα, ο τίτλος της Gap κατρακυλά 17%. Oι επιδόσεις των δεικτών σε εβδομάδα και μήνα.

Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι «τρέχει» η Wall Street, επιδιώκοντας να επιτύχει τρίτο διαδοχικό ιστορικό υψηλό για Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq την Παρασκευή, ενώ οι τιμές του «μαύρου χρυσού» δέχονται νέο γύρο πιέσεων καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,36% στις 50.849 μονάδες (ρεκόρ οι 50.668 μονάδες), ο S&P 500 ενισχύεται 0,32% στις 7.588 μονάδες (ρεκόρ οι 7.653 μονάδες) και ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,42% στις 27.029 μονάδες (ρεκόρ οι 26.917 μονάδες). Μάλιστα, οι 3 κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες οδεύουν σε μήνα και εβδομάδα κερδών. Σε επίπεδο Μαΐου, ο Nasdaq ηγείται της ανόδου με 8%, έπεται ο S&P 500 με άλμα 5% και ακολουθεί ο Dow Jones με +2%.

Σε εβδομαδιαία βάση, τα πρωτεία ανήκουν επίσης στον τεχνολογικό δείκτη με ράλι σχεδόν 3%, με τον διευρυμένο δείκτη να προσθέτει περίπου 2% και τον βιομηχανικό δείκτη να «πρασινίζει» 1%. Στο ταμπλό, ξεχωρίζει η μετοχή της Dell με εκτίναξη 32,1% καθώς η κατασκευάστρια φορητών υπολογιστών αναβάθμισε το guidance για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε ανάπτυξη οκταετίας στο α' τρίμηνο με υπερτριπλασιασμό καθαρών κερδών,

Στον αντίποδα, ο τίτλος της Gap κατρακυλά 17% μετά την υποβάθμιση του forecast πωλήσεων για όλο το 2026, μετά την απογοητευτική επίδοση της Old Navy το α' τρίμηνο, με αποτέλεσμα πλέον αναμένει πως ο κύκλος εργασιών της θα αυξηθούν μεταξύ 1% και 2%. Ωστόσο, η Κέιτ Μουρ, επικεφαλής επενδύσεων στην Citi Wealth, πιστεύει ότι το bull market θα διατηρηθεί εάν υπάρξουν ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα παρά από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που οδηγεί την αγορά υψηλότερα είναι, ειλικρινά, η δύναμη των κερδών της τεχνολογίας... αυτό συμβαίνει από εταιρεία σε εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια αυτής των ανακοινώσεων τριμηνιαίων οικονομικών μεγεθών». Στην πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Απριλίου, βρίσκεται το πετρέλαιο την Παρασκευή, με πτώση άνω του 1% μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Τα futures του Brent παράδοσης Ιουλίου υποχωρούν 1,32% στα 92,47 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του WTI διολισθαίνουν 1,55% στα 87,52 δολάρια το βαρέλι. Το Brent μετρά απώλειες 10,5% στην εβδομάδα - η πιο μεγάλη εβδομαδιαία βουτιά από τις 6 Απριλίου, ενώ το WTI έχει υποχωρήσει 9,2% - στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις 13 Απριλίου. ΗΠΑ και Ιράν έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» για συμφωνίας, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, τόνισε ο Τζέι Ντι Βανς.