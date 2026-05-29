«Πυρά» από ΥΠΕΘΟΟ σε ΠΑΣΟΚ για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

«Είναι τουλάχιστον οξύμωρο η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση όχι για κάτι που δεν έγινε, αλλά για κάτι που επιτέλους γίνεται. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα εμφανίζεται ως δήθεν υπερασπιστής των δανειοληπτών, είναι το κόμμα του νόμου Κατσέλη. Ενός πλαισίου που διαφημίστηκε ως λύση για τους αδύναμους, αλλά στην πράξη ούτε τους πραγματικά ευάλωτους προστάτευσε, ούτε απέτρεψε την εκμετάλλευση των κενών του από όσους δεν είχαν ανάγκη προστασίας» τονίζει του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Πριν, λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη παραδώσει μαθήματα κοινωνικής πολιτικής, καλό θα ήταν να θυμηθεί τα αποτελέσματα των δικών της επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά γιατί χρειάστηκε χρόνος για τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Η απάντηση είναι απλή: γιατί πρόκειται για πραγματική πολιτική και όχι για συνθήματα. Ο Φορέας είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τραπεζική λειτουργία, διαχείριση χιλιάδων ακινήτων και ιδιωτική χρηματοδότηση. Υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης και διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, με πολλαπλά στάδια και υψηλές απαιτήσεις. Επιπλέον, το οικονομικό του μοντέλο αφήνει περιορισμένα περιθώρια απόδοσης για τους επενδυτές, γεγονός που απαίτησε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ώστε να καταστεί βιώσιμο και λειτουργικό» πρόσθεσε το ΥΠΕΘΟΟ.

«Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να επιστρατεύσει ανύπαρκτες "ευρωπαϊκές υποχρεώσεις" για την πρώτη κατοικία. Καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν επιβάλλει την επαναφορά ενός γενικού καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πρόκειται για έναν ακόμη ισχυρισμό, χωρίς καμία νομική ή πραγματική βάση. Η Ελλάδα σήμερα, με τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, η οποία σύντομα θα νομοθετηθεί, διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλέγμα προστασίας για τους ευάλωτους οφειλέτες» ανέφερε το υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη να παραμένουν στην κατοικία τους και να βρίσκουν βιώσιμες λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Επιπλέον, καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του Φορέα, κανένας ευάλωτος οφειλέτης δεν έμεινε απροστάτευτος, όπως σκόπιμα αφήνει να εννοηθεί το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ενεργοποίησε το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, το οποίο εξασφαλίζει πάγωμα του πλειστηριασμού και κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή της οφειλής. Τα πραγματικά δεδομένα, λοιπόν, διαψεύδουν πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, τελικά, φαίνεται να ενοχλείται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει ένα πολύπλοκο έργο. Η επιτυχία ενός δύσκολου εγχειρήματος είναι πάντα άβολη για όσους είχαν σπεύσει να ποντάρουν στην αποτυχία του» καταλήγει η ανακοίνωση.