Νετανιάχου: «Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στον Λίβανο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιώτες της Μεραρχίας 36 στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί επίσης «στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), σε ολόκληρο το μέτωπο του Λιβάνου» και «πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ»,

Οι δηλώσεις του έρχονται δύο ημέρες αφότου ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ.

Χθες Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας του να καταλάβει το 70% Λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που ενδέχεται να τορπιλίσει την εύθραυστη εκεχειρία και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που σύναψαν Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια «κίτρινη γραμμή».

Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε μονομερώς τους τσιμεντόλιθους που ορίζουν αυτή την «κίτρινη γραμμή» πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός τον Μάρτιο παρουσίαζαν μια περιοχή, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέδριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αυτή τη στιγμή περισσότερο από το 60% του παλαιστινιακού θύλακα και τόνισε ότι θα καταλάβει ακόμη μεγαλύτερο μέρος.

«Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Τώρα ελέγχουμε πλήρως το 60% του εδάφους της Λωρίδας. Ξέρετε, ήμασταν στο 50%, μετακινηθήκαμε στο 60%. Η εντολή μου είναι να προχωρήσουμε στο … 70%», είπε ο Νετανιάχου.

Όταν κάποιος από τους παρευρισκόμενος του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει «το 100%» της Γάζας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε: «Πρώτα το 70%, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε (τη Χαμάς) από όλες τις πλευρές. Θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια».