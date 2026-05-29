Κροατία: Νόμος θα επιτρέπει την κατά τόπους απαγόρευση πώλησης αλκοόλ για συγκεκριμένες ώρες

Ο τουρισμός αποτελεί την βασική κινητήρια δύναμη της κροατικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του ΑΕΠ της.

Κροάτες βουλευτές ενέκριναν σήμερα νομοθεσία που επιτρέπει σε τοπικές αρχές να απαγορεύουν την πώληση αλκοόλ μετά από μια συγκεκριμένη ώρα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη δημόσια μέθη, που έχει μετατραπεί σε πρόβλημα για δημοφιλείς τουριστικές περιοχές.

Για χρόνια, τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί με εικόνες ανθρώπων -συχνά τουριστών- σε κατάσταση προχωρημένης μέθης, να πίνουν σε δρόμους, να ουρούν δημόσια, να κάνουν φασαρία και να διαταράσσουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Σήμερα, 117 παρόντες βουλευτές της 151μελής Βουλής ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας της νομοθεσίας περί εμπορίου, επιτρέποντας σε πόλεις και κωμοπόλεις να περιορίζουν τις ώρες πώλησης αλκοόλ σε καταστήματα, με στόχο να «προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια τάξη, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον».

Το μέτρο δεν ισχύει για μπαρ ή εστιατόρια.

Ο υπουργός Τουρισμού Τόντσι Γκλάβινα εξήγησε ότι ο στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους «που θέλουν να συνυπάρχουν αρμονικά με τον τουρισμό».

Ο δήμαρχος του Σπλιτ, της πόλης που είναι πιο γνωστή για σκηνές μεθυσμένων τουριστών, ανακοίνωσε ότι η πώληση αλκοόλ θα απαγορευτεί εκεί από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί για να «περιορίσουν τη μέθη και συμπεριφορές διατάραξης της τάξης» σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο γύρω από την κατοικία του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως το νησί Χβαρ και η πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν παρόμοια απαγόρευση.

Ο τουρισμός αποτελεί την βασική κινητήρια δύναμη της κροατικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του ΑΕΠ της. Πέρυσι, η χώρα των 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων υποδέχτηκε σχεδόν 22 εκατομμύρια τουρίστες.

Οι επισκέπτες συρρέουν κυρίως στις ακτές της Αδριατικής, και σε πάνω από 1.000 νησιά και νησίδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ