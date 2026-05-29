Μητσοτάκης: Πραγματική η ακρίβεια - Παρεμβάσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων

Τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist και του powergame.gr συνδέοντας την οικονομική σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ο πρωθυπουργός, αναγνώρισε ότι «η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική», σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι «υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν».

Όπως υπογράμμισε, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται «εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων». Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση διαθέτει «ισχυρή νομιμοποίηση», καθώς έχει εκλεγεί δύο φορές, και υποστήριξε ότι έχει υλοποιήσει τις περισσότερες δεσμεύσεις της. Στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας, όπως τόνισε, βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων, με αναφορές στον κατώτατο μισθό των 950 ευρώ και τον μέσο μισθό που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.

Έκανε λόγο για επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό και για «καλές θέσεις εργασίας», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται». Περιγράφοντας την περασμένη δεκαετία μίλησε για την περίοδο της ενισχυμένης εποπτείας ως μια φάση χωρίς πολιτική συναίνεση και με διαρκείς πιέσεις. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών μεγεθών και στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει πολιτικές με κοινωνικό αποτύπωμα.

Χαρακτήρισε την ανάπτυξη ως το μεγάλο πανευρωπαϊκό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, που συνδέεται με τις συζητήσεις για τη νέα δημοσιονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τρίτη κυβερνητική θητεία με αιχμή τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και με ένα κράτος που θα δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για την επιχειρηματικότητα. «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding», σχολίασε σκωπτικά για την αντιπολίτευση.