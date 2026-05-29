Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας» , μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη .

Κομισιόν: «Εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

ΥΠΕΞ Γαλλίας: «Ανεύθυνη πράξη της Ρωσίας» η πτώση drone στη Ρουμανία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό καταδίκασε το γεγονός της πτώσης ενός ρωσικού drone, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για μια «ανεύθυνη πράξη της Ρωσίας».

Δήλωσε επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού RADIO FRANCE, ότι «κάλεσε, στις 9:45 σήμερα το πρωί, τον Πρέσβη της Ρωσίας στη Γαλλία, προκειμένου να του επισημάνει ότι τα μαζικά πλήγματα του περασμένου Σαββατοκύριακου κατά αμάχων, οι απειλές που στρέφονται κατά Γάλλων και Ευρωπαίων διπλωματών στη Μόσχα, καθώς και αυτή η νέα ανεύθυνη πράξη, συνιστούν μορφές εκφοβισμού οι οποίες είναι ατελέσφορες και μάταιες, διότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψουν τη Γαλλία από τη στήριξή της προς την ουκρανική αντίσταση».

Οι ρωσικές παραβιάσεις των εδαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, γειτονικών προς την Ουκρανία χωρών, όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Λιθουανία, αποτελούν «μια απεγνωσμένη προσπάθεια του Πούτιν να αποκρύψει την αποτυχία του» υποστήριξε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, «η αμφιβολία έχει πλέον εγκατασταθεί στη Μόσχα».

Ο Μπαρό υπενθύμισε επίσης ότι «1.500 Γάλλοι στρατιωτικοί συμμετέχουν στη Ρουμανία στην άμυνα της ανατολικής Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και λαμβάνουν τακτικά μέρος σε κοινές ασκήσεις με Ρουμάνους στρατιωτικούς, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις». Προειδοποίησε ότι «το ΝΑΤΟ διαθέτει ολόκληρο φάσμα πιθανών απαντήσεων. Συνεπώς, εάν τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, η απάντηση μπορεί να είναι καταστροφική». Βεβαίως, «η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι πάντοτε πολύ αποφασιστική, αλλά και απολύτως αναλογική» σημείωσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ