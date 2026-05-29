Ο Μαγιάρ προσβλέπει σε πολιτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της ημέρας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε πολιτική συμφωνία για την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την σημερινή του συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Πίτερ Μαγιάρ έφθασε στις Βρυξέλλες χθες για να διαπραγματευθεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ουγγαρία και δεσμεύθηκαν από τις Βρυξέλλες επί της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπαν λόγω των ανησυχιών από την παραβίαση του κράτους δικαίου και την απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς.

Χθες ο ούγγρος πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι μία συμφωνία για τους ευρωπαϊκούς πόρους βρίσκεται «πολύ κοντά» καθώς υπάρχει συμφωνία με τις Βρυξέλλες επί πολλών θεμάτων, αν και εκκρεμούν τα ζητήματα της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας βρίσκεται υπό πίεση για την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πριν από την προθεσμία της 31ης Αυγούστου: 6,5 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και 3,9 δισεκατομμύρια σε χαμηλότοκα δάνεια.

Περί τα 7 δισ. ευρώ διαρθρωτικών πόρων είναι επίσης παγωμένα, αλλά η Ουγγαρία δεν έχει μπροστά της ασφυκτικές προθεσμίες για την εκταμίευσή τους.

Η αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την ουγγρική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και τρία χρόνια, και για τον εξαιρετικά επιβαρυμένο κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Πίτερ Μαγιάρ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ρουμανία για το πλήγμα κτιρίου κατοικιών από ρωσικό drone και δήλωσε ότι η ενότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι «σήμερα περισσότερο σημαντικά παρά ποτέ».

Ο ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ουγγαρία καταδίκασε «με τον εντονότερο δυνατό τρόπο» όλες τις επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο άμαχο πληθυσμό και οδηγούν στην παραβίαση του εδάφους ή του εναέριου χώρου οποιασδήποτε κυρίαρχης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ