Στον Λευκό Οίκο το υπουργικό συμβούλιο Τραμπ αντί για το Καμπ Ντέιβιντ

Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως το υπουργικό συμβούλιο που ήθελε να οργανωθεί σήμερα στο Καμπ Ντέιβιντ, απομονωμένη εγκατάσταση του αμερικανικού στρατού και προεδρική εξοχική κατοικία, δυτικά της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, θα διεξαχθεί τελικά στον Λευκό Οίκο, εξαιτίας των «πιθανόν κακών μετεωρολογικών συνθηκών».

Το υπουργικό συμβούλιο που είχε αναγγελθεί μόλις μερικές ώρες νωρίτερα από αξιωματούχο τελικά θα λάβει χώρα στην προεδρία, ξεκαθάρισε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social. Στην περιοχή γύρω από την αμερικανική πρωτεύουσα σημειώνονται βροχοπτώσεις από την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωνε το Σάββατο ότι είναι «κοντά» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών φρενάρουν την πρόοδο για την οποία μίλαγαν κι οι δυο πλευρές.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ χθες πως παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχώρησε σε πλήγματα τη νύχτα στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς τα όπλα είχαν ουσιαστικά σιγήσει από την 8η Απριλίου μεν, αλλά ο de facto αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ δεν έχει τερματιστεί, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου.

Αντίθετα με πολλούς προκατόχους του στην προεδρία, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου σπανίως αξιοποιεί το Καμπ Ντέιβιντ. Αφότου ανέκτησε την εξουσία, την 20ή Ιανουαρίου 2025, δεν πήγε εκεί παρά μια φορά, τον Ιούνιο του 2025.

Σε όρη της πολιτείας Μέριλαντ, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον, η αυστηρά φρουρούμενη προεδρική εξοχική κατοικία υπήρξε θέατρο σημαντικών διαπραγματεύσεων και συνόδων, ιδίως της συμφωνίας του 1978 ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο που οδήγησε στη συνθήκη ειρήνης των δυο εχθρών την ακόλουθη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

