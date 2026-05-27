Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Τετάρτη, στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ (Παρασκευή 29 Μαΐου 2026) και ΕΠΑΛ (Σάββατο 30 Μαΐου 2026).

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

