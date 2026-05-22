UBS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές μετοχές, ασύμμετρο το ρίσκο

Περιθώρια ανόδου λόγω της βελτίωσης των προοπτικών κερδοφορίας, αλλά και κινδύνους λόγω των εξελίξεων στις αγορές ενέργειας, βλέπουν για τις ευρωπαϊκές μετοχές οι αναλυτές της UBS. Μάλιστα, περιγράφουν ένα ασύμμετρο προφίλ ρίσκου καθώς, ενώ στο βασικό και ανοδικό σενάριο τα περιθώρια ανόδου κινούνται περί του 8%-12%, στο καθοδικό σενάριο το περιθώριο απωλειών εκτιμάται σε 25%.

Η UBS εξηγεί πως, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, αναμένει αύξηση κερδών κοντά στο 25% κατά μέσο όρο, σε ορίζοντα δύο ετών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης αναμένεται πλέον νωρίτερα, εντός του 2026, λόγω της επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης και της δυναμικής στο πεδίο του εξηλεκτρισμού. Ως εκ τούτου, διατηρούν «ουδέτερη στάση» και παρά το γεγονός ότι αναμένουν κάποια περιθώρια ανόδου, προς το παρόν προτιμούν μια πιο επιλεκτική προσέγγιση.

Οι αναλυτές της UBS εκφράζουν προτίμηση για κυκλικούς κλάδους που συνδέονται με διαρθρωτικές τάσεις, όπως η πληροφορική, η βιομηχανία, οι γερμανικές μετοχές και οι μετοχές εισηγμένων που έχουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά, παράλληλα με επιλεγμένες κυκλικές και αμυντικές ευκαιρίες που προέκυψαν από την πρόσφατη διόρθωση.

Βασικό σενάριο

Στο βασικό της σενάριο, η UBS αναμένει άνοδο 8% για τον Euro Stoxx 50 ως το τέλος του 2026 (από 5% προηγουμένως) και κατά 15% το 2027 (από 18% προηγουμένως).

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά του Μαρτίου, η υποχώρηση των φόβων γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν έχει βοηθήσει, «όμως δεν θεωρούμε ότι πρόκειται απλώς για ένα γεωπολιτικό ράλι ανακούφισης. Πιο σημαντικό είναι ότι το περιβάλλον των κερδών βελτιώνεται, με τους διαρθρωτικούς μοχλούς ανάπτυξης να παραμένουν ισχυροί και, κατά την άποψή μας, αναμένεται πλέον να ενισχυθούν από μια κυκλική ανάκαμψη» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Παρά την ανάκαμψη της αγοράς, τμήματα των ευρωπαϊκών μετοχών –κυρίως στον κλάδο της κατανάλωσης– εξακολουθούν να αποτιμούν κάποιου είδους διαταραχή με φόντο τη σύγκρουση με το Ιράν. Συνεπώς, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανόδου εάν οι εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ ομαλοποιηθούν γρήγορα.

Ανοδικό σενάριο

Στο ανοδικό της σενάριο, η UBS δίνει τιμή-στόχο για τον Euro Stoxx 50 στις 7.100 μονάδες με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2026, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 12,8%.

Για να επαληθευθεί το αισιόδοξο σενάριο, θα πρέπει η ευρωπαϊκή ανάπτυξη να βελτιωθεί ταχύτερα, ειδικά αν οι ενεργειακές ροές επιστρέψουν γρήγορα στην κανονικότητα, ενδεχομένως με στήριξη από τη γερμανική δημοσιονομική πολιτική, τις αμυντικές δαπάνες της ΕΕ ή την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου αποταμιεύσεων από τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Επίσης, μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα στην περιοχή και πιθανώς να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου.

Προϋπόθεση για το ανοδικό σενάριο είναι και η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και σε ό,τι αφορά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να ενισχύσει την καινοτομία μακροπρόθεσμα, στηρίζοντας υψηλότερες αποτιμήσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Καθοδικό σενάριο

Στο καθοδικό σενάριο, η UBS δίνει τιμή-στόχο για τον Euro Stoxx 50 στις 4.400 μονάδες για τον Δεκέμβριο του 2026, που υποδηλώνει περιθώριο απωλειών της τάξης του 25%.

Στο συγκεκριμένο σενάριο, μια παρατεταμένη διαταραχή των ενεργειακών ροών προκαλεί οικονομική αδυναμία και πιθανώς καθυστερεί τις μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, οι οποίες προηγουμένως θεωρούνταν δεδομένες.

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απογοητεύουν, κάτι που αποτελεί κίνδυνο τόσο για τις αποτιμήσεις της αγοράς συνολικά, όσο και για τις προοπτικές κερδοφορίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν ωφεληθεί από τις επενδύσεις και τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση ενέργειας.

Ενδεχόμενη αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - ΕΕ θα ενίσχυε επίσης τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για την ανάπτυξη και το επενδυτικό κλίμα, ενώ προς την κατεύθυνση του καθοδικού σεναρίου θα συνέβαλε και ενδεχόμενη επιστροφή της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη.