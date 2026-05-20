Πορτογαλία: Απεργία στο πρακτορείο LUSA για την ανεξαρτησία περιεχομένου

Απεργία κηρύχθηκε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων της Πορτογαλίας LUSA σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αλλαγή στο καθεστώς του, η οποία απειλεί τη συντακτική τους ανεξαρτησία έναντι της κυβέρνησης.

Απεργία κηρύχθηκε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων της Πορτογαλίας LUSA σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αλλαγή στο καθεστώς του η οποία, σύμφωνα με εκπροσώπους των δημοσιογράφων, απειλεί τη συντακτική τους ανεξαρτησία έναντι της κυβέρνησης. Το πρακτορείο ενημερώνει τους συνδρομητές του ότι οι υπηρεσίες του «διακόπηκαν στις 00:01» σήμερα Τετάρτη.

«Η συμμετοχή είναι μαζική, σχεδόν το σύνολο των δημοσιογράφων συμμετέχει (στην απεργία) και η ροή του LUSA έχει σταματήσει», δήλωσε συνδικαλιστική πηγή στο AFP. Οι απεργοί αναμένεται επίσης να μετάσχουν σε κινητοποιήσεις μπροστά από το κοινοβούλιο το μεσημέρι, την ώρα που οι βουλευτές θα συζητούν το νέο καθεστώς του πρακτορείου, το οποίο έχει 280 εργαζόμενους, στην πλειονότητά τους δημοσιογράφοι.

Οι εκπρόσωποι των συντακτών καταγγέλλουν το νομοσχέδιο της δεξιάς κυβέρνησης της Πορτογαλίας, το οποίο προβλέπει κυρίως τη σύσταση ενός εποπτικού οργάνου τα μισά μέλη του οποίου θα διορίζονται από την πολιτική εξουσία.

Εξάλλου είναι αντίθετοι στην απαίτηση ο διευθυντής ενημέρωσης του πρακτορείου να λογοδοτεί στο κοινοβούλιο, σε περίπτωση που εγκριθεί το νομοσχέδιο, καθώς και στον διορισμό τριών διευθυντών από την κυβέρνηση, αντί μόνο ενός.

Το πορτογαλικό κράτος, το οποίο κατείχε ήδη το 50,2% του κεφαλαίου του LUSA, αγόρασε το καλοκαίρι του 2024 το 45,71% που βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών οι οποίοι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες προς 2,49 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του 2025 το 100% του κεφαλαίου του LUSA είχε περάσει στον έλεγχο του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ