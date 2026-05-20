ΠΟΥ για Έμπολα: Ο επιδημιολογικός κίνδυνος από τον ιό είναι «χαμηλός» σε διεθνές επίπεδο

Η επιδημία του Έμπολα, που έχει ήδη όπως φαίνεται προκαλέσει 139 θανάτους μεταξύ σχεδόν 600 πιθανών κρουσμάτων εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

Ο επιδημιολογικός κίνδυνος από την έξαρση του ιού του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κρίνεται ως «υψηλός» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και «χαμηλός» σε διεθνές, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον επιδημιολογικό κίνδυνο ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, την επομένη της συνεδρίασης επιτροπής εκτάκτων καταστάσεων που είναι επιφορτισμένη με την έκδοση συστάσεων προς τα κράτη, όσον αφορά την επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

Η εν λόγω επιτροπή, την οποία συγκάλεσε χθες, Τρίτη, ο ΠΟΥ για να εξετάσει την επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό έκρινε σήμερα ότι αυτή «δεν ανταποκρίνεται» μέχρι στιγμής στα κριτήρια μιας πανδημικής έκτακτης ανάγκης.

«Η σημερινή κατάσταση και τα κριτήρια μιας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος πληρούνται και συμφωνούμε ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια μιας πανδημικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Λουσίλ Μπλούμπεργκ προς τους δημοσιογράφους στη Γενεύη, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη διαπίστωση που είχε ανακοινώσει η διεύθυνση του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η επιδημία του Έμπολα, που έχει ήδη όπως φαίνεται προκαλέσει 139 θανάτους μεταξύ σχεδόν 600 πιθανών κρουσμάτων, εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό και μπορεί να διαρκέσει καιρό.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το εύρος της επιδημίας του Έμπολα που εξελίσσεται στη ΛΔ Κονγκό αφήνει να εννοηθεί ότι ο ιός εξαπλώνεται ήδη εδώ και μερικούς μήνες.

«Δεδομένου του εύρους του προβλήματος, πιστεύουμε ότι ξεκίνησε μάλλον πριν από μερικούς μήνες, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η προτεραιότητά μας είναι πράγματι να διακόψουμε την αλυσίδα μετάδοσης θέτοντας σε εφαρμογή την ιχνηλάτηση των επαφών, την απομόνωση και το να τεθούν υπό ιατρική μέριμνα όλα τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα», δήλωσε παράλληλα η Αναΐς Λεγκάντ, τεχνική εμπειρογνώμων σε ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς στους κόλπους του ΠΟΥ.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε εξάλλου σήμερα ότι η κριτική που άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι ο ΠΟΥ «καθυστέρησε λίγο» να αναγνωρίσει την επιδημία του Έμπολα που πλήττει τη ΛΔ Κονγκό οφείλεται μάλλον σε «έλλειψη κατανόησης».

Όσον αφορά τις δηλώσεις του Ρούμπιο, «μπορεί να πρόκειται για μια έλλειψη γνώσης της λειτουργίας του RSI (σ.σ.: Διεθνής Κανονισμός Υγείας) και των ευθυνών του ΠΟΥ και των άλλων οντοτήτων. Εμείς δεν τις υποκαθιστούμε, εμείς τις υποστηρίζουμε. Γι’αυτό μπορεί να υπήρξε κάποια έλλειψη κατανόησης», σημείωσε ο Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠ