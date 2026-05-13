Trade Estates: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 19% το α' τρίμηνο

Με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και των καθαρών κερδών έκλεισε το α΄ τρίμηνο για την Trade Estates.

Αναλυτικότερα:

▪Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 8,8%) σε σύγκριση με το Α’ Τριμήνου 2025.

▪Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 7,0%) σε σύγκριση με το Α’ Τριμήνου 2025.

▪Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 4,4%) σε σύγκριση με το Α’ Τριμήνου 2025.

▪Τα Καθαρά Κέρδη (Net Profit) ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 19,0%) σε σύγκριση με το Α’ Τριμήνου 2025.

▪Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 14,9%) σε σχέση με το Α’ Τριμήνου 2025.

▪ Το Σύνολο Ενεργητικού διαμορφώνεται στα 661,1 εκατ. ευρώ την 31.03.2026, αμετάβλητο σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

▪Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 31.03.2026 ανήλθε σε 603,0 εκατ. ευρώ έναντι 601,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2025 (αύξηση 0,2%).

▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Μαρτίου 2026 ανήλθε στα 347,0 εκατ. ευρώ (€2,87 ανά μετοχή) έναντι 340,0 εκατ. ευρώ (€2,81 ανά μετοχή),σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζονται ως κατωτέρω:

Eναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Α’ Τριμήνου 2026 κατά τον European Public Real Estate Association (EPRA)

Οι βασικοί εναλλακτικοί δείκτες απόδοσης που περιγράφονται στις Συστάσεις Βέλτιστων Πρακτικών που ανέπτυξε η EPRA, και έχουν υιοθετηθεί ήδη από τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου

•Κατά το Α’ Τρίμηνο 2026 οι επισκέψεις των καταναλωτών στα Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates ανήλθαν σε 5,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τo Α’ Τρίμηνο 2025 κατά 7,7% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε €115,9 εκατ., αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025 και κατά 4,6% σε ίδια σημεία (like for like).

•Στις 8 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025.

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική εκκίνηση της χρονιάς και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων αντανακλούν τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, τα εμπορικά μας πάρκα διατηρούν υψηλή επισκεψιμότητα και αυξημένες πωλήσεις, ενώ η ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics παραμένει ισχυρή.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στη συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση και στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, διασφαλίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης.»