Στη Νότια Κορέα όλο και περισσότεροι πληρώνουν με σάρωση προσώπου

Η εταιρεία στοχεύει σε 10 εκατομμύρια χρήστες και 1 εκατομμύριο σημεία λιανικής πώλησης μέχρι το τέλος του έτους.

Στην ευρεία διάδοση των πληρωμών με αναγνώριση προσώπου ποντάρει μία νοτιοκορεάτικη εταιρεία τεχνολογίας αφότου έχει ήδη προσελκύσει το 10% του πληθυσμού στην νέα της υπηρεσία.

Σύμφωνα με τους FT, η Toss, μία fintech εφαρμογή που χρησιμοποιείται από σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας που συνολικά φτάνει τα 52 εκατ. ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία FacePay έχει προσελκύσει 4,8 εκατ. χρήστες από το λανσάρισμά της τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, σαρωτές προσώπου έχουν εγκατασταθεί σε περίπου 330.000 καταστήματα λιανικής, κυρίως καφέ, εστιατόρια και παντοπωλεία.

Η εταιρεία στοχεύει σε 10 εκατομμύρια χρήστες και 1 εκατομμύριο σημεία λιανικής πώλησης μέχρι το τέλος του έτους. «Στόχος μας είναι να καταργήσουμε τις φυσικές πιστωτικές κάρτες στην Κορέα σε τρία χρόνια», δήλωσε ο Junho Choi, επικεφαλής ανάπτυξης του FacePay στην Toss.

Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν απλώς με ένα σκανάρισμα του προσώπου τους, αφού πρώτα εγγραφούν στην εφαρμογή και επαληθεύσουν τα στοιχεία τους με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σημειώνεται πως η Νότια Κορέα είναι ήδη από τις χώρες όπου κυκλοφορούν τα λιγότερα μετρητά παγκοσμίως. Παράλληλα, οι καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με τη βιομετρία, καθώς η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιείται για την άδεια των επιβατών από τις υπηρεσίες ελέγχων διαβατηρίων στα αεροδρόμια, καθώς και για την είσοδο σε δημόσιους χώρους, όπως στάδια μπέιζμπολ και συναυλίες κορεατικής ποπ.