Κίνα και ΗΠΑ άρχισαν εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα

Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), πριν από την αποψινή άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο αεροδρόμιο της Ιντσεόν, κοντά στην Σεούλ, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο. Αποτελούν προοίμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο, Πέμπτη, και μεθαύριο, Παρασκευή, στο Πεκίνο οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η παρουσία του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοινώθηκε στη Νότια Κορέα.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν αύριο και μεθαύριο στις συναντήσεις που θα έχουν στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα επιδόθηκαν το 2025 σ' έναν άγριο εμπορικό πόλεμο με παγκόσμιο αντίκτυπο, επιβάλλοντας υπέρογκους τελωνειακούς δασμούς και πολλαπλούς περιορισμούς μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμ και ο ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συνήψαν τον Οκτώβριο μια τουλάχιστον προσωρινή εκεχειρία, η συνέχεια της οποίας αναμένεται να εξετασθεί κατά τις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ