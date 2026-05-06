Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν: Έχει μία εβδομάδα για συμφωνία

Mία εβδομάδα έδωσε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τις ΗΠΑ, όταν ερωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονικό πλαίσιο για να καταλήξουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε ένα deal σχετικά με ένα μνημόνιο κατανόησης που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο. Το Fox News αναφέρει ότι ο Τραμπ ακούστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε.

Επιπλέον, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, εκτίμησε πως η επίτευξη συμφωνίας είναι «πολύ πιθανή» μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 24ωρα.

Το Axios ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν στο Μνημόνιο Συνεργασίας τις επόμενες 48 ώρες. Νωρίτερα εμφανίστηκε βέβαιος πως το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν. «Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε. Η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι εξετάζει μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου όπου θα τερματιστεί ο πόλεμος στον Κόλπο ενώ άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι «η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας». «Ο εχθρός, στη νέα στρατηγική του, επιδιώκει, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις απόψεις των ΗΠΑ για την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη στο Πακιστάν. «Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο και την αμερικανική πρόταση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του, θα την ανακοινώσει στο Πακιστάν», τη χώρα που μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, πρόσθεσε.

Ιρανός βουλευτής: «Η πρόταση των ΗΠΑ είναι περισσότερο μία λίστα επιθυμιών»

Ιρανός ανώτερος βουλευτής τόνισε πως η αμερικανική πρόταση για συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περισσότερο μία λίστα επιθυμιών παρά αληθινή. «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν τίποτα σε έναν πόλεμο που χάνουν, το οποίο δεν έχουν κερδίσει σε διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο», επεσήμανε ο Εμπραχίμ Ρεζαϊ, εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, μια μη κατονομαζόμενη πηγή δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, με την πηγή να προσθέτει ότι το προσχέδιο περιέχει ορισμένους μη αποδεκτούς όρους. «Η χρήση της γλώσσας απειλών κατά του Ιράν είναι αναποτελεσματική και θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση για τις ΗΠΑ», σημείωσε η πηγή.

Ταυτόχρονα ανέφερε πως αμερικανικά δημοσιεύματα για μια συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης έχουν στόχο να αιτιολογήσουν την υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την τελευταία του εχθρική ενέργεια στα Στενά του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.