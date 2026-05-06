Η Ουγγαρία επέστρεψε στην Ουκρανία τα μετρητά και τον χρυσό που είχε κατασχέσει

Η Ουγγαρία επέστρεψε τα μετρητά και τον χρυσό που ανήκαν στην ουκρανική τράπεζα Oschadbank τα οποία είχαν κατασχεθεί από την υπηρεσία ασφαλείας της Βουδαπέστης τον Μάρτιο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα σοβαρό βήμα προς την εξομάλυνση των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων που είχαν δημιουργηθεί με την απερχόμενη κυβέρνηση.

Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος έχασε τις εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουγγαρίας συνέλαβαν επτά Ουκρανούς που μετέφεραν περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος. Η Ουκρανία είχε καταγγείλει την κατάσχεση ως εκβιασμό.

«Τόσο τα μετρητά όσο και ο χρυσός επεστράφησαν εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή της Ουγγαρίας.

«Είμαι ευγνώμων στην Ουγγαρία για την εποικοδομητική προσέγγιση και το πολιτισμένο βήμα» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

«Η επιστροφή της κλεμμένης περιουσίας χαράσσει μια σαφή γραμμή μεταξύ της ανομίας του καθεστώτος Όρμπαν και της εποικοδομητικής προσέγγισης της νέας κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, στο X. Ο Μαγιάρ πρόκειται να ορκιστεί το Σάββατο.

«Το εκλαμβάνουμε αυτό ως ένδειξη της προθυμίας της Ουγγαρίας να προωθήσει τις σχέσεις μας με αμοιβαίο σεβασμό και υγιή ρεαλισμό - και είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε», πρόσθεσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Η Ουκρανία ανέπνευσε με ανακούφιση μετά την ήττα του Όρμπαν, του στενότερου συμμάχου της Ευρώπης στη Ρωσία, ο οποίος αντιτάχθηκε σθεναρά στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, στις συνόδους κορυφής της ΕΕ. Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Ουγγαρία θα υιοθετήσει έναν πιο ρεαλιστικό τόνο στις διμερείς σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ