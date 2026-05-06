ΗΑΕ σε Ιράν: «Θέματα εθνικής κυριαρχίας» οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογράμμισαν σήμερα πως οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν «θέματα εθνικής κυριαρχίας», απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι η συνεργασία του Αμπού Ντάμπι με τις ΗΠΑ συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ τόνισε πως η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε «απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια».

Η ένταση μεταξύ των δύο κρατών κλιμακώθηκε αφότου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν πως δέχθηκαν επιθέσεις από το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από τέσσερις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας μετά την εκεχειρία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Το Ιράν διέψευσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προειδοποιώντας παράλληλα με «συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας από τα ΗΑΕ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

