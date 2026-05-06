Σε υψηλό 9 ημερών ο χρυσός - Άλμα 6% για το ασήμι

Σε υψηλό 9 ημερών ανήλθε την Τετάρτη ο χρυσός μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία ειρήνης μετριάζοντας τους φόβους για κλιμάκωση του πληθωρισμού και μία παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2,8% στα 4.685,23 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τις 27 Απριλίου ενδοσυνεδριακά. Τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν με άνοδο 2,8% στα 4.694,3 δολάρια.

«Η αισιοδοξία για μία οριστική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν προκάλεσε βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον μία ανακούφιση για τον χρυσό, με χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, μετριασμό των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και μετατόπιση των προκαταλήψεων όσον αφορά τις κινήσεις της Fed για το υπόλοιπο έτος», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals. «Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε εντελώς εκτός κινδύνου. Η αγορά θα συνεχίσει να γυρίζει γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε κέρδη 6% στα 77,16 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 4,7% στα 2.044 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 3,3% στα 1.535 δολάρια.

Το Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει τη νέα πρόταση των ΗΠΑ, αφού πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά στη σύνταξη μνημονίου μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας για αργότερα τα ευαίσθητα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.