Κατρακύλησε το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη το πετρέλαιο λόγω της αισιοδοξίας ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία.

Ειδικότερα, το αργό τύπου Brent σημείωσε πτώση 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 7% στα 95,08 δολάρια.

Σημειώνεται, ότι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν στην επίτευξη ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

Εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη «αξιολογεί» την αμερικανική πρόταση ειρήνης. Το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι θα αποδεχθεί μόνο μια συμφωνία που θα είναι «δίκαιη». Με τη σειρά του ο Τραμπ έδωσε προθεσμία μίας εβδομάδας στο Ιράν για συμφωνία με τις ΗΠΑ, όταν ερωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονικό πλαίσιο του deal.

«Μια συμφωνία που θα εξομαλύνει τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών είναι κρίσιμη», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ολλανδικής τράπεζας ING.

Όπως σημείωσε, περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε διαταραγμένη προσφορά καλύπτονται κυρίως από αποθέματα, τα οποία όμως μειώνονται με ταχύ ρυθμό. Αυτό κάνει την αγορά όλο και πιο ευάλωτη, ενώ τα περιορισμένα αποθέματα οδηγούν σε αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο Nicolo Bocchin, συν-επικεφαλής σταθερού εισοδήματος της Azimut Group, προειδοποίησε ότι η απότομη άνοδος των τιμών πετρελαίου και ενέργειας ήδη πλήττει τη ζήτηση παγκοσμίως. Ακόμη και αν τα Στενά επαναλειτουργήσουν, τόνισε ότι η πλήρης ομαλοποίηση της ναυτιλίας και του εμπορίου θα χρειαστεί «εβδομάδες».