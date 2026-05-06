Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό - Στόχος υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

«Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί», διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

«Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό, της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, με στόχο να τον εξουδετερώσει», δηλώνει ο Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

