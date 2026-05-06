Ειδήσεις | Διεθνή

Χανταϊός: Έφτασε στο Άμστερνταμ αεροσκάφος που μεταφέρει κρούσμα του MV Hondius

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χανταϊός: Έφτασε στο Άμστερνταμ αεροσκάφος που μεταφέρει κρούσμα του MV Hondius
Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν στην Ολλανδία προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια Νησιά.

Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού προσγειώθηκε απόψε στο Άμστερνταμ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο απογειώθηκε από την Πράια του Πράσινου Ακρωτηρίου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ στις 20.47 (ώρα Ελλάδας).

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς θα απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο ο ασθενής. Ωστόσο, το πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανέφερε ότι γιατροί του ετοιμάζονταν να παραλάβουν έναν ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο και ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου.

Το νοσοκομείο διαβεβαίωσε εξάλλου τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, ανέφερε νωρίτερα ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης, που είχε έρθει σε στενή επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού, θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο αυτής της χώρας. Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν στην Ολλανδία προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να σταλεί άλλο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό. «Κανείς δεν θα αποβιβαστεί, ούτε θα επιβιβαστεί» στο αεροπλάνο αυτό, το οποίο θα συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία του προς την Ολλανδία, διευκρίνισε η ίδια πηγή σημειώνοντας ότι το Μαρόκο αρνήθηκε να δεχτεί το αεροασθενοφόρο στο έδαφός του.

Με βάση το σχέδιο πτήσης που καταγράφεται από το Flightradar24, το αεροπλάνο θα κάνει και νέα στάση, στη Μάλαγα της Ισπανίας, πριν συνεχίσει το ταξίδι προς το Άμστερνταμ. Γύρω στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Λας Πάλμας. Είχε απογειωθεί από το Πράσινο Ακρωτήρι και ακολουθούσε ένα πρώτο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν επίσης στην Ολλανδία, ωστόσο παρεξέκλινε της πορείας του, έκανε κύκλους πάνω από τον Ατλαντικό και προσγειώθηκε στο Γκραν Κανάρια.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, απέπλευσε απόψε από το Πράσινο Ακρωτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγους των Καναρίων. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο MV Hondius –13 τουρίστες και ένας ναυτικός– θα μεταφερθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα.'

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δήμος Αθηναίων: 182 προσλήψεις με μισθό έως και 1.600 - Όλες οι ειδικότητες

Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Τα γαλάζια «πηγαδάκια» για την επίσκεψη Τραμπ - Το «όχι» Καραμανλή - Η επιστροφή του… 2015 πάνω από τον Τσίπρα

tags:
Χανταϊός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider