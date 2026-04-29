Μητσοτάκης σε Αλ-Θάνι: «Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου»

Τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και ως αξιόπιστου εταίρου στην περιοχή αλλά και τη στάση που τήρησε η χώρα μας απέναντι στις χώρες του Κόλπου που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

«Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να πω ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), και ειδικότερα του Κατάρ, στηρίζοντας τη χώρα σας απέναντι στις απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο και τη συμβολή σας στην επίτευξη εκεχειρίας και, ελπίζουμε, μόνιμης ειρήνης, που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτή τη σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τις οικονομίες όλων μας. Γνωρίζω ότι είστε κάποιος που κατανοεί σε βάθος την περιοχή και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συζήτησή μας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και επανέλαβε την ανάγκη να βρεθεί διπλωματική λύση, η οποία θα διασφαλίζει βιώσιμη ειρήνη. Ακόμη, επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί απολύτως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κατεξοχήν στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη του Κατάρ μέσω επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, που -όπως είπε- έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα ήθελα, επίσης, να κάνω αναφορά στις διμερείς σχέσεις μας, ιδιαίτερα τις οικονομικές σχέσεις. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύει στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, η οικονομία μας έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην ιστορία. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είμαστε χώρα φιλική στις ξένες επενδύσεις, γεγονός που γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει πολύ. Είμαι σίγουρος ότι η συνάντηση αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να προσδώσουμε νέα ώθηση στις διμερείς οικονομικές σχέσεις μας, πέρα από τη συμφωνία που θα υπογράψουμε».

Ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης του Κατάρ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε αναβαθμισμένη και διευρυμένη μορφή συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει τομείς όπως το εμπόριο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την άμυνα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης στον Τομέα της Γεωργίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Κοινοτήτων του Κατάρ.

Συζητήθηκε ακόμη η κατάσταση στον Λίβανο, η ανάγκη να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου, να διατηρηθεί η εκεχειρία και να υπάρξει μία συμφωνία ειρήνευσης που θα είναι προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο εμίρης του Κατάρ ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τη χώρα μας για τη στήριξη και τόνισε: «Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω εσάς κ. πρωθυπουργέ και τη χώρα σας για τη στήριξη που προσφέρετε στους φίλους σας σε αυτήν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή μας, καθώς και προς το Κατάρ. Το εκτιμούμε πραγματικά αυτό, κ. πρωθυπουργέ. Ασφαλώς, όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση θα λήξει πολύ σύντομα μέσω διαπραγματεύσεων και, φυσικά, παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ, κ. πρωθυπουργέ. Και βέβαια, οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μας, έχουμε μια σπουδαία ιστορική σχέση και είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν τη σχέση. Και, φυσικά, οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα βαίνουν εξαιρετικά».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία λέγοντας ότι «σημειώνει πολύ καλές επιδόσεις υπό την ηγεσία σας» και «αναζητούμε, επίσης, και άλλες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα σας».

«Υπάρχουν, επίσης, και άλλες μορφές συνεργασίας που συζητάμε τον τελευταίο καιρό, όπως η στρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που διαδραματίζονται ανά τον κόσμο, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε και αυτούς τους δεσμούς», πρόσθεσε ο εμίρης του Κατάρ.