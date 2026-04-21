Η Volkswagen μειώνει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα κατά ένα 1 εκατ. αυτοκίνητα

Η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα του ομίλου Volkswagen, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως η Volkswagen, η Audi και η Porsche, ανήλθε σε περίπου 12 εκατομμύρια οχήματα το 2019.

Ο όμιλος Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, σχεδιάζει να μειώσει την ετήσια παραγωγική του δυναμικότητα σε περίπου 9 εκατομμύρια οχήματα, ανακοίνωσε σήμερα εταιρεία.

«Η διατήρηση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας μακροπρόθεσμα είναι δύσκολη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, σε συνέντευξή του στο γερμανικό επιχειρηματικό περιοδικό Manager Magazin. «Εξετάζουμε τα σχέδια για μείωση της παραγωγικής ικανότητας κατά έως και 1 εκατομμύριο μονάδες επιπλέον, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς».

Η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα του ομίλου Volkswagen, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως η Volkswagen, η Audi και η Porsche, ανήλθε σε περίπου 12 εκατομμύρια οχήματα το 2019. Ωστόσο, έχει μειωθεί κατά περίπου 1 εκατομμύριο μονάδες στην Κίνα και την Ευρώπη λόγω της πανδημίας COVID-19.

Εάν το σχέδιο προχωρήσει όπως έχει περιγραφεί, η παραγωγική ικανότητα θα συρρικνωθεί κατά περίπου 25% από την κορύφωσή της το 2019. Οι παγκόσμιες παραδόσεις του ομίλου Volkswagen έφτασαν τα 10,97 εκατομμύρια οχήματα το 2019, αλλά μειώθηκαν στα 8,98 εκατομμύρια πέρυσι. «Εννέα εκατομμύρια είναι ο μέσος όρος σε μια αγορά που έχει αλλάξει εντελώς από την πανδημία», δήλωσε ο Όλ.Μπλουμ.

Προσέθεσε ότι υπάρχουν «πιο έξυπνες μέθοδοι από το κλείσιμο εργοστασίων», σημειώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα κλείσουν επιπλέον εργοστάσια για τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας. «Εξετάζουμε κάθε στοιχείο κόστους», είπε, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας. Η Volkswagen έχει ήδη ξεκινήσει μια σαρωτική αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει τη διακοπή της παραγωγής σε δύο από τα 10 εργοστάσιά της στη Γερμανία και την περικοπή έως και 50.000 θέσεων εργασίας έως το 2030.

Το εργοστάσιο της Δρέσδης, το οποίο σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, θα μισθωθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης για χρήση ως ερευνητική πανεπιστημιούπολη για τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ρομποτική. Το εργοστάσιο του Όσναμπρουκ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, εξετάζεται για εξαγορά από την αμυντική εταιρεία Rheinmetall και άλλους.

Ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας - ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen - πρότεινε πρόσφατα τη συνέχιση της παραγωγής οχημάτων στο εργοστάσιο μέσω κοινοπραξίας με μια κινεζική εταιρεία.

