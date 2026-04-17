Μαγιάρ: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για την αποδέσμευση των «παγωμένων» κονδυλίων της ΕΕ

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ευελπιστεί να ορκιστεί την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή, στις 9 ή 10 Μαΐου

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι ευελπιστεί να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου ανάλογα με μια προεδρική απόφαση σχετικά με την εναρκτήρια συνεδρίαση της βουλής.

Ο Μαγιάρ είπε ότι θα διαφοροποιηθεί από την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα και θα ορκιστεί στην πρωθυπουργία την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή.

Ο ίδιος θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει «παγωμένα» κονδύλια λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου επί προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ο Μαγιάρ, του οποίου η σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου απομάκρυνε από την εξουσία τον εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια παραμονής του, πρόσθεσε ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα μεταβούν ακόμη και σήμερα στη Βουδαπέστη για ανεπίσημες συνομιλίες.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου κατά μήκος του αγωγού Ντρούζμπα θα μπορούσαν να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, κατέληξε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο ουγγρικός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL τον ενημέρωσε ότι «βάσει πληροφοριών από τους εταίρους τους, αναμένουν ότι ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα θα επανεκκινήσει την επόμενη εβδομάδα».

«Η απερχόμενη κυβέρνηση καταστρέφει μαζικά ευαίσθητα έγγραφα»

Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ κατήγγειλε ότι έχει πληροφορίες πως ευαίσθητου περιεχομένου έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της απερχόμενης κυβέρνησης Ορμπαν καταστρέφονται και κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν αυτές τις ενέργειες όταν θα πέφτουν στην αντίληψή τους.

Το κόμμα Tisza του Πίτερ Μαγιάρ, νικητής των εκλογών της Κυριακής που έβαλαν τέλος στην διακυβέρνηση του καθεστώτος Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι έχει συστήσει πλατφόρμα όπου μπορούν να αναρτώνται καταγγελίες ανωνύμως.

«Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε τέτοια εγκληματική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει την αυστηρότητα του νόμου όταν θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση», προειδοποίησε με ανάρτηση στο Facebook ο Πίτερ Μαγιάρ.

Το Tisza έχει λάβει πληροφορίες ότι έγγραφα καταστρέφονται μαζικά σε υπουργεία, κυβερνητικά γραφεία, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων και στις εταιρείες που ανήκαν στο «σύστημα Ορμπαν».

Εκπρόσωπος της απερχόμενης κυβέρνησης και της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων βλάπτει το ουγγρικό κράτος και παράλληλα καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε έρευνα», κατήγγειλε ο Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.

Ο Ορμπαν έχει αρνηθεί ότι η Ουγγαρία είναι περισσότερο διεφθαρμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απέδωσε την ήττα του στις πληροφορίες που μεταδίδονταν από τα μέσα ενημέρωσης για την συσσώρευση πλούτου από τους επιχειρηματίες που ανήκαν στον κύκλο της εξουσίας του.

Αλλά δεν είχε να κάνει σχόλια για την ακρίβεια των ρεπορτάζ αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ