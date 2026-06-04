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Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους

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Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους
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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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